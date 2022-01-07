прогуляться, перекусить

От пользователя @Bad1X

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Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

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