Санкт-Петербург
Поесть вкусной шавермы

фото пользователя Bad1X
прогуляться, перекусить

От пользователя @Bad1X

3 участника
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