прогуляться, перекусить

От пользователя @Wwettt

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!