Санкт-Петербург
Поесть лапши

фото пользователя Wwettt
прогуляться, перекусить

От пользователя @Wwettt

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