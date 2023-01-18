От пользователя @Aster

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Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

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