Санкт-Петербург
Поесть ХОГО
прогуляться, перекусить
Ищу компанию, поесть китайский ХОГО.
От пользователя @Aster
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