прогуляться, перекусить

От пользователя @Alina3345

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

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