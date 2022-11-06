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Санкт-Петербург
Подружиться и провести вместе время😃

фото пользователя Olesya_Moiseenco
прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти интересного и вселого собеседника! Люблю творческих людей)
Так не хватает теплых посиделок и ярких воспоминаний🥺

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16 участников
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