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От пользователя @Whovianin

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

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