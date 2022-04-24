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От пользователя @Julia_alex

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Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое я хочу общения

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

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