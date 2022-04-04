Хочу пообщаться, открыть для себя новых интересных людей

От пользователя @Vita9

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Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

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