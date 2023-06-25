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От пользователя @Trofim

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Санкт-Петербург → Другое устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Собраться в антикафе поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем зависнуть

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

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