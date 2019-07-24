пообщаться

От пользователя @Bur4ik

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Кто-то едет на Фэнтези Фест с 28 по 30 июля?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Срочно напиться и веселиться!

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

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