Санкт-Петербург
По городу прогуляться, расслабится, выпить вина...
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dinchik
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