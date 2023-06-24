прогуляться, перекусить

От пользователя @Dinchik

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Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

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