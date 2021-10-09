Москва
Пивное казино

фото пользователя Sashenka
собрать компанию

Приглашаю всех на Пивное казино в ресторан в центре Москвы. При покупке билета на это мероприятие, в подарок каждому гостю сертификат на Винное казино!

От пользователя @Sashenka

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя TBlayer
Санкт-Петербург → Другое

Классно провести время

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

маленькое фото пользователя ElCh
Рязань → Другое

Общение на разные темы

маленькое фото пользователя Nata4ka_89
Санкт-Петербург → Другое

гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

маленькое фото пользователя Lisichka
Санкт-Петербург → Другое

Срочно напиться и веселиться!

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Garuda
Санкт-Петербург → Другое

Кто-то едет на Фэнтези Фест с 28 по 30 июля?

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Bair
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новые знакомства

маленькое фото пользователя Liza2505
Санкт-Петербург → Другое

Хочу классно провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!