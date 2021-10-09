Москва
Пивное казино
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Приглашаю всех на Пивное казино в ресторан в центре Москвы. При покупке билета на это мероприятие, в подарок каждому гостю сертификат на Винное казино!
От пользователя @Sashenka
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