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От пользователя @FosseGrim

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, зайти в пекарню

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

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