Санкт-Петербург
Пить кофе ☕ и пообщаться с позитивным человеком

прогуляться, перекусить

От пользователя @Marva

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