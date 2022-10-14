прогуляться, перекусить

От пользователя @Marva

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Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

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