Санкт-Петербург
Пикник в парке или ближайшем пригороде.

фото пользователя AnnaBirdy
прогуляться, перекусить

Присоединяйтесь к чату в телеге! @tusich_spb

Хочется собраться компанией на природе. Событие семейного формата, с детьми и без рек алкоголя. Но если вы будете один(а) - все равно постараемся вас развеселить.
Здорово, если вы:
- Веселый(ая)
- Ищете друзей
- Принесете с собой что-то вкусное (эта просьба распространяется на всех участников, так что кормить всю компанию не придется)

От пользователя @AnnaBirdy

8 участников
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