Присоединяйтесь к чату в телеге! @tusich_spb Хочется собраться компанией на природе. Событие семейного формата, с детьми и без рек алкоголя. Но если вы будете один(а) - все равно постараемся вас развеселить. Здорово, если вы: - Веселый(ая) - Ищете друзей - Принесете с собой что-то вкусное (эта просьба распространяется на всех участников, так что кормить всю компанию не придется)

От пользователя @AnnaBirdy

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Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

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