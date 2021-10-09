Санкт-Петербург
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Присоединяйтесь к чату в телеге! @tusich_spb
Хочется собраться компанией на природе. Событие семейного формата, с детьми и без рек алкоголя. Но если вы будете один(а) - все равно постараемся вас развеселить.
Здорово, если вы:
- Веселый(ая)
- Ищете друзей
- Принесете с собой что-то вкусное (эта просьба распространяется на всех участников, так что кормить всю компанию не придется)
От пользователя @AnnaBirdy
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