Пикабушники из Солнечного города, на прогулки с собаками и без, есть желание?

От пользователя @Tony_Z

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Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

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