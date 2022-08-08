От пользователя @Gleb_90

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

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