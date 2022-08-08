Санкт-Петербург
Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.
прогуляться, перекусить
Юго-запад, Стрельна, Петергоф, Ломоносов
От пользователя @Gleb_90
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