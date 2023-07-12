Санкт-Петербург
Первый день тут , есть живые люди рядом ?
пообщаться
Кто знает красивые места , покажет город с разных ракурсов , где можно сделать фото на красивом фоне ?!
От пользователя @Luka05
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