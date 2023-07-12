Кто знает красивые места , покажет город с разных ракурсов , где можно сделать фото на красивом фоне ?!

От пользователя @Luka05

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