прогуляться, перекусить

От пользователя @Lynx

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

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