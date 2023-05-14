Санкт-Петербург
Пагулятьььь, Паагууу-паагулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lynx
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провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь
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хочу на тусовку в эти выхи 🥨
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