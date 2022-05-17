Санкт-Петербург
Отметить новый год

фото пользователя Trofim
прогуляться, перекусить

От пользователя @Trofim

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя MariyaK
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу , порадоваться теплу )

маленькое фото пользователя Vadim_Vokus
Санкт-Петербург → Другое

Заняться спортом💪

маленькое фото пользователя Julia_alex
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать, порефлексировать

маленькое фото пользователя nosik13
Санкт-Петербург → Другое

поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Admin
Санкт-Петербург → Другое

Совместные прогулки

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя marmel
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Angel.ok
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку, в будущем лучшую)

маленькое фото пользователя sokol76
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя Yan_Komlev
Санкт-Петербург → Другое

Выпить, чтобы с кайфом и фактом

маленькое фото пользователя Sashok
Санкт-Петербург → Другое

Покататься по ночному городу под музыку)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!