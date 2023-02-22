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От пользователя @Keily

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Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Пойдем в клуб?)

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