26-28 едем на закрытое мероприятие, если ты любишь музыку (15Кватт звука), кемпинг, open air, трансфер, приятные допы, пиши, не стесняйся, лето проходит)

От пользователя @TBlayer

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем зависнуть

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

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