Санкт-Петербург
open air кэмпинг

фото пользователя TBlayer
активный отдых

26-28 едем на закрытое мероприятие, если ты любишь музыку (15Кватт звука), кемпинг, open air, трансфер, приятные допы, пиши, не стесняйся, лето проходит)

От пользователя @TBlayer

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