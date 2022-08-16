Санкт-Петербург
open air кэмпинг
26-28 едем на закрытое мероприятие, если ты любишь музыку (15Кватт звука), кемпинг, open air, трансфер, приятные допы, пиши, не стесняйся, лето проходит)
От пользователя @TBlayer
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