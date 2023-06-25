прогуляться, перекусить

От пользователя @Barbatos

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Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

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