прогуляться, перекусить

От пользователя @Irina29

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Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

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