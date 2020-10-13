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От пользователя @ms_YanaS

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Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое Я хочу поиграть в бадминтон😁

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

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