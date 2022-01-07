пообщаться

От пользователя @Nurse_Marta

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Санкт-Петербург → Другое Я хочу поиграть в бадминтон😁

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

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