Санкт-Петербург
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)

фото пользователя Squx
пообщаться

От пользователя @Squx

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Baal
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя Miti
Санкт-Петербург → Другое

Прогулять, поиграть в настолки

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Erik
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться вечерком, кофе попить,

маленькое фото пользователя Bair
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новые знакомства

маленькое фото пользователя Tatyana34
Санкт-Петербург → Другое

Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Dinaaa
Санкт-Петербург → Другое

Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Sanekk_ss
Санкт-Петербург → Другое

Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

маленькое фото пользователя Ivan323
Санкт-Петербург → Другое

Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!