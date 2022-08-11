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От пользователя @Squx

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Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

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