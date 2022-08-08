Санкт-Петербург
Общения и новых подруг
прогуляться, перекусить
От пользователя @nekitss
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Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.
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не отказалась бы от прогулки
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Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок
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Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
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Прогуляться либо прокатиться
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Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
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Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…
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