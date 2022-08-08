прогуляться, перекусить

От пользователя @nekitss

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

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