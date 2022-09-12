пообщаться

От пользователя @Misha2809

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Я хочу поиграть в бадминтон😁

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

Санкт-Петербург → Другое Прогулка пешком или на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!