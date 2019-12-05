От пользователя @Kisazaika

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Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по гроду

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