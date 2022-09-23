другое

От пользователя @elyuuusikk

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!