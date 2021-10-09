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От пользователя @Vitaly123

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое хотелось бы найти компанию на лето

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

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