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От пользователя @Misha90

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Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое пойти в сауну прямо сейчас со знакомыми, все прилично

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