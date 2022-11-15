От пользователя @ah_ann

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Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на велосипеде СПб юго-запад

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Людей в беседу

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

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