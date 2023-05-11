Хотим затусить вечером в квартире одного из парней, поэтому ищем около 3-4 девушек до 20 лет. Нам всем по 17

От пользователя @mav326

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Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

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