Санкт-Петербург
Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней
собрать компанию
Хотим затусить вечером в квартире одного из парней, поэтому ищем около 3-4 девушек до 20 лет. Нам всем по 17
От пользователя @mav326
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