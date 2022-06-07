прогуляться, перекусить

От пользователя @umar777

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Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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