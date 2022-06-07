Санкт-Петербург
Ну так пойдём)
прогуляться, перекусить
От пользователя @umar777
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новые знакомства, компания
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Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
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хочу на тусовку в эти выхи 🥨
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Без разницы. Погулять, попить пиво.
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Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)
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Поговорить
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