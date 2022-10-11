пообщаться

От пользователя @Yaros

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

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