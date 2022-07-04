От пользователя @wwikk

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем зависнуть

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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