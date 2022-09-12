прогуляться, перекусить

От пользователя @Lizliz

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Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

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