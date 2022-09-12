Санкт-Петербург
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От пользователя @Lizliz
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Прогуляться ,перекусить.
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погулять, потусить, поесть, да что угодно
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Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время
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всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
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Ищу подруг) 💅🏻
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Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
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Прогуляться
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