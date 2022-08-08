Санкт-Петербург
Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке
пообщаться
От пользователя @Usdmal
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие
Санкт-Петербург → Другое
Хочу сходить в бар/клуб
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы лучше узнать Питер 💕
Санкт-Петербург → Другое
хочу исследовать новые уголки питера!
Санкт-Петербург → Другое
сходить на концерт руслана cmh 23 августа
Рязань → Другое
Общение на разные темы
Санкт-Петербург → Другое
Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по разным местам
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)
Санкт-Петербург → Другое
Го гулять по Питер
Санкт-Петербург → Другое
Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!