пообщаться

От пользователя @Usdmal

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Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Рязань → Другое Общение на разные темы

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

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