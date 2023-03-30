прогуляться, перекусить

От пользователя @Viktoria21

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Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

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