прогуляться, перекусить

От пользователя @Amac

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Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

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