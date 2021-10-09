Санкт-Петербург
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

фото пользователя Amac
прогуляться, перекусить

От пользователя @Amac

8 участников
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