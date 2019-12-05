Санкт-Петербург
Насладиться выходными
прогуляться, перекусить
Может, конечно, в кино зайти 😅
От пользователя @FosseGrim
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