Санкт-Петербург
Найти соседей по острову (Петроградка)

фото пользователя Superyenot
прогуляться, перекусить

От пользователя @Superyenot

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