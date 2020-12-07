Санкт-Петербург
Найти соседей по острову (Петроградка)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Superyenot
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Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
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