прогуляться, перекусить

От пользователя @beltvi

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое я хочу общения

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

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