прогуляться, перекусить

От пользователя @Olyaska

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

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