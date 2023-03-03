пообщаться

От пользователя @Valeriay

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

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