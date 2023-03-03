Санкт-Петербург
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
пообщаться
От пользователя @Valeriay
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Буду рада новым знакомствам! 🙂
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Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
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Покататься.
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сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
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Прогулки и интересное времяпровождение
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Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
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Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?
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Ищу музыкантов электронщиков
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