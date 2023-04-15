Устала от всего. Хочу найти новых классных людей . Таких же адекватно припизднутых как и я 😄🤪

От пользователя @Anasteziaa

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Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

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