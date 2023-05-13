прогуляться, перекусить

От пользователя @A3DDB07

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Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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