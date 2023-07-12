пообщаться

От пользователя @Friman812

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Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, зайти в пекарню

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

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